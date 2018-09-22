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    СМИ: Ким Чен Ын планирует посетить Сеул в декабре

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын собирается посетить Сеул в декабре. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Нью-Йорке председатель южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сик.

    "Председатель Ким Чен Ын заявил, что он посетит Сеул в декабре", - отметил он. Точная дата поездки и ее маршрут пока не сообщаются

    По данным агентства, Сон Гён Сик был членом южнокорейской делегации, сопровождавшей на этой неделе президента Республики Корея Мун Чжэ Ина во время визита в КНДР.

    Напомним, что с 18 по 20 сентября прошел пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

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