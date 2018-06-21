СМИ: Ким Чен Ын обещал Трампу уничтожить ракетный полигон

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал президенту США Дональду Трампу уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ. Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По информации агентства, такое обещание Ким Чен Ын дал по итогам встречи с Трампом в Сингапуре 12 июня.

По словам источника, Пхеньян использовал площадку в Сохэ "для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности".

При этом публично Пхеньян не подтверждал, что намерен уничтожать свои полигоны.