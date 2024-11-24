СМИ: Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом.

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию с визитом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главного советника по безопасности Южной Кореи Тхэ Ён Хо.

Отмечается, что в июне президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем сотрудничестве, который не исключает военно-технического взаимодействия. Согласно четвертой статье документа, в случае, если одна из сторон окажется втянута в войну в результате вооруженного нападения, вторая сторона обязуется предоставить ей военную поддержку всеми доступными средствами, руководствуясь статьей 51 Устава ООН, а также внутренним законодательством стран.

9 ноября российский лидер подписал ратификацию договора, а в КНДР - 12 ноября.

Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор будет действовать бессрочно.