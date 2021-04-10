СМИ: Ким Чен Ын казнил министра за неэффективную работу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын казнил министра образования после того, как его подразделение не добилось нужных показателей, а сотрудники проводили мало видеоконференций.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын казнил министра образования после того, как его подразделение не добилось нужных показателей, а сотрудники проводили мало видеоконференций.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror .

Согласно отчету о результатах расследования в Министерстве высшего образования, ведомство неназванного высокопоставленного министра образования не смогло должным образом реализовать "Закон о дистанционном образовании", из‑за чего темпы внедрения "политики дистанционного обучения" остаются медленными.

Инспекторы также выяснили, что его подчиненные критиковали политику правительства. Обвинения включают сотрудников отдела, которые жаловались на каждом собрании на свою работу и нехватку ресурсов, предоставляемых государством.

После смерти чиновника ведомство реорганизовали и назначили нового госслужащего. Теперь там планируют проводить видеоконференции на регулярной основе.