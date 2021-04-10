О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Ким Чен Ын казнил министра за неэффективную работу

СМИ: Ким Чен Ын казнил министра за неэффективную работу Северокорейский лидер Ким Чен Ын казнил министра образования после того, как его подразделение не добилось нужных показателей, а сотрудники проводили мало видеоконференций.
Другие страны
10 апреля 2021 г. 19:39
СМИ: Ким Чен Ын казнил министра за неэффективную работу
Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын казнил министра образования после того, как его подразделение не добилось нужных показателей, а сотрудники проводили мало видеоконференций.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

Согласно отчету о результатах расследования в Министерстве высшего образования, ведомство неназванного высокопоставленного министра образования не смогло должным образом реализовать "Закон о дистанционном образовании", из‑за чего темпы внедрения "политики дистанционного обучения" остаются медленными.

Инспекторы также выяснили, что его подчиненные критиковали политику правительства. Обвинения включают сотрудников отдела, которые жаловались на каждом собрании на свою работу и нехватку ресурсов, предоставляемых государством.

После смерти чиновника ведомство реорганизовали и назначили нового госслужащего. Теперь там планируют проводить видеоконференции на регулярной основе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi