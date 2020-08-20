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Yonhap: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Yonhap: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Разведка Южной Кореи полагает, что лидер Северной Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон.
Другие страны
20 августа 2020 г. 14:50
Yonhap: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре

Разведка Южной Кореи полагает, что лидер Северной Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом пишет Yonhap.

По данным разведки, общегосударственными делами по праву делегирования сейчас управляет Ким Ё Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. 

"Лидер КНДР всё ещё оставляет за собой полноту верховной власти, но она (власть) понемногу делегируется", — заключили в южнокорейской разведке.

Также отмечается, что часть полномочий, в особенности в экономической сфере, была передана новому председателю кабинета министров Ким Док Хуну и заместителю председателя Госсовета Пак Бон Дю.

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