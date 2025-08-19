СМИ: Киев требует от Москвы полной компенсации ущерба, причиненного во время войны

Киев настаивает на полной компенсации Москвой ущерба, причиненного во время войны.

Киев настаивает на полной компенсации Москвой ущерба, причиненного во время войны.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом говорится в документе с предложениями Украины, которая была представлена США в Белом доме.

Согласно информации, компенсация может быть покрыта за счет замороженных в западных странах российских суверенных активов на сумму 300 млрд долларов.

"Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия будет соблюдать будущее мирное соглашение и вести честную игру", - говорится в документе.

Украина также считает, что попытка России урегулировать территориальные вопросы до дальнейших переговоров по прочному мирному соглашению создаст свершившийся факт на местах и не сделает ничего для обеспечения будущей безопасности Киева, говорится в документе.