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    СМИ: Киев решил выслать Саакашвили до конца года

    Подготовка к депортации Саакашвили проходит в формате спецоперации

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Украинские власти приняли решение депортировать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из страны в ближайшие неделю.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По информации издания, подготовка к депортации Саакашвили проходит в формате спецоперации.

    "Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну", — отметил приближенный к руководству СБУ источник.

    Ранее сообщалось, что высший административный суд Украины (ВАСУ) снял с рассмотрения иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко из-за увольнения судьи.

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