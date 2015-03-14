СМИ: Киев потратит часть денег МВФ на американское оружие

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Киев планирует потратить $3,8 млрд из кредита Международного валютного фонда на оружие. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Изменения в расходах на оборону с 1,25 до 5,2% ВВП украинские власти сделали сразу после получения первого транша. Таким образом, в 2015 году Киев закупит вооружений на $3,8 млрд, а в распоряжении минобороны окажется более 500 наименований военной техники и амуниции.

По данным издания, заказы получат в основном американские компании, такие как Network Technologies Corporation, отмечает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев подписал договоры о поставках оружия с 11 странами Евросоюза.