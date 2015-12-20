Кэмерон призвал разрешить полицейским открывать огонь на поражение

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон отдал распоряжение о пересмотре закона о применении оружия сотрудниками правоохранительных органов с целью обеспечения полицейским «большей защиты от судебного преследования» в случае ликвидации злоумышленников, которые представляют опасность для общества, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Теракты, как внутри страны, так и за рубежом, ясно показали, что офицеры полиции должны принимать решение о жизни или смерти в течение доли секунд в зависимости от обстоятельств», — сообщил источник в правительстве.

Кэмерон также отметил, что после терактов, «наподобие произошедших в Париже», сотрудникам полиции необходима как правовая, так и политическая поддержка «при осуществлении защиты населения страны».

Ранее сообщалось, что экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун считает, что без наземной операции боевиков террористической группировки «ИГИЛ» в Сирии не победить.