СМИ: Казахстан отменил пресс-конференцию Токаева и Шольца

Запланированная совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца была неожиданно отменена по инициативе казахстанской стороны.

Запланированная совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца была неожиданно отменена по инициативе казахстанской стороны.

Как передает Report , с таким утверждением выступило германское агентство DPA.

Отмечается, что Шольц при этом смог пообщаться с журналистами после встречи с Токаевым.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Олаф Шольц приняли в Астане Совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами.

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах энергетики, "зеленой" трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.