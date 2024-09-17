СМИ: Казахстан отменил пресс-конференцию Токаева и Шольца

Запланированная совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца была неожиданно отменена по инициативе казахстанской стороны.
Как передает
Отмечается, что Шольц при этом смог пообщаться с журналистами после встречи с Токаевым.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Олаф Шольц
Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах энергетики, "зеленой" трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.