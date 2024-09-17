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СМИ: Казахстан отменил пресс-конференцию Токаева и Шольца

СМИ: Казахстан отменил пресс-конференцию Токаева и Шольца Запланированная совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца была неожиданно отменена по инициативе казахстанской стороны.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 00:22
СМИ: Казахстан отменил пресс-конференцию Токаева и Шольца

Запланированная совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера ФРГ Олафа Шольца была неожиданно отменена по инициативе казахстанской стороны.

Как передает Report, с таким утверждением выступило германское агентство DPA.

Отмечается, что Шольц при этом смог пообщаться с журналистами после встречи с Токаевым.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Олаф Шольц приняли в Астане Совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами.

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах энергетики, "зеленой" трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Tokayev və Şoltsun mətbuat konfransı ləğv edilib

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