СМИ: Катер ВМС Индии загорелся и утонул в 90 милях от берега

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Патрульный катер ВМС Индии затонул у прибрежного города Ченнаи на юге страны после пожара на борту, сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV.

Инцидент произошел в четверг в 90 морских милях (около 167 км) от берега. Несмотря на усилия экипажа, пламя сильно повредило корпус 15-метрового катера, что привело к его затоплению. Другие подробности происшествия расследуются.

Как сообщает телеканал со ссылкой на источники в ВМС, находившихся на борту шестерых военных моряков спасли другие патрульные корабли.