СМИ: Катар и Египет угрожают ХАМАС для заключения сделки по освобождению заложников

Катар и Египет пригрозили лидерам радикального палестинского движения ХАМАС заморозить их активы и выслать из Дохи, если те не согласятся на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Катар и Египет пригрозили лидерам радикального палестинского движения ХАМАС заморозить их активы и выслать из Дохи, если те не согласятся на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, посредники выступили с такой угрозой "по указанию администрации" президента США Джо Байдена, которая ищет способ уговорить ХАМАС заключить соглашение.

Издание отмечает, что сделка "нужна президенту [США] в условиях политического водоворота вокруг войны". При этом WSJ указывает, что такие угрозы имели противоположный желаемому эффект. Палестинское движение заявило, что не согласится на сделку, которая не соответствует их условиям.

Напомним, что в конце мая президент США Джо Байден раскрыл детали обсуждаемой между ХАМАС и Израилем сделки.