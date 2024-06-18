СМИ: Кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО не поддерживают две страны

Премьеру Нидерландов Марку Рютте не хватает поддержки только со стороны Венгрии и Румынии, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО.

Премьеру Нидерландов Марку Рютте не хватает поддержки только со стороны Венгрии и Румынии, чтобы стать новым генеральным секретарем НАТО.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, другие 30 стран Североатлантического альянса уже выступили за его кандидатуру. Последней страной, которая поддержала Рютте, стала Словакия.

Официальные представители Румынии, утверждает Bloomberg, в апреле указали, что не будут препятствовать назначению Рютте, если он возьмет на себя обязательства в приоритетном порядке заняться вопросами безопасности в Восточной Европе и будет расширять представительство региона в альянсе. Однако окончательно Бухарест пока не поддержал премьера Нидерландов.

Ранее британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Рютте пообещал венгерскому коллеге Виктору Орбану не препятствовать отказу Будапешта от оказания Киеву военной помощи в рамках НАТО, если Венгрия согласится с его кандидатурой на пост генсека альянса.

Кандидатура нового генсека НАТО будет утверждена на саммите альянса в Вашингтоне в июле. Ранее в поддержку кандидатуры Рютте высказались 29 из 32 стран НАТО. Орбан заявлял, что выступает против кандидатуры Рютте, поскольку тот предлагал "поставить Венгрию на колени" и исключить ее из Евросоюза. Венгерский премьер также отмечал, что хотел бы встретиться и побеседовать с Рютте, чтобы прояснить некоторые вопросы, касающиеся его отношения к Венгрии.