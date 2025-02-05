СМИ: Канада считает, что Трамп продолжит требовать от них новых уступок

Власти Канады полагают, что президент США Дональд Трамп продолжит запугивать их торговыми пошлинами и добиваться от Оттавы новых уступок.

Власти Канады полагают, что президент США Дональд Трамп продолжит запугивать их торговыми пошлинами и добиваться от Оттавы новых уступок.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CBC со ссылкой на источники.

По информации, канадские чиновники рады, что Трамп не стал выполнять обещание по введению торговых пошлин, но в то же время они не питают иллюзий по поводу того, что он может перестать угрожать Канаде. Как ожидают власти, Трамп будет использовать экономическое влияние США, чтобы добиться от Канады всевозможных уступок.

По словам источников, Трамп рассматривает торговые пошлины как помощь в восстановлении американского производственного сектора и способ получения прибыли. При этом некоторые источники выразили опасение, что к окончанию отсрочки по введению пошлин Трамп выдвинет дополнительные требования. Как они отмечают, если просьбы об улучшении безопасности границ, с точки зрения властей Канады, вполне выполнимы, то есть опасения, что позже президент США потребует что-то, чего Оттава просто не сможет сделать.