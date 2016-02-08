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    СМИ: Канада прекратит наносить авиаудары по позициям ИГ в Сирии и Ираке

    При этом Канада увеличит число военных советников, обучающих иракских силовиков

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада прекратит наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке в рамках коалиции не позднее 22 февраля. 

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    При этом Канада усилит свой вклад в борьбу с ИГ, в частности, увеличит число военных советников, обучающих иракских силовиков, сражающихся с этой группировкой, сообщил глава правительства.

    "Важно понимать, что в то время как операции по нанесению авиаударов могут быть очень полезными для достижения краткосрочных военных успехов и взятия под контроль территорий, сами по себе они не способны принести долгосрочную стабильность местным общинам", - сказал Джастин Трюдо.

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