СМИ: Канада потратит более $900 млн на усиление безопасности на границе с США

Власти Канады намерены потратить 1,3 млрд канадских долларов (чуть более 900 млн долларов США) на усиление мер безопасности на границе с США.

Власти Канады намерены потратить 1,3 млрд канадских долларов (чуть более 900 млн долларов США) на усиление мер безопасности на границе с США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал СВС.

По его данным, уже во вторник подробности этого плана может сообщить министр общественной безопасности и новый глава Минфина Канады Доминик Леблан.

Телеканал отмечает, что данные меры являются попыткой Оттавы "успокоить" избранного президента США Дональда Трампа, который ранее пригрозил введением высоких пошлин на товары из Канады из-за недостаточных, по его мнению, мер безопасности на канадской границе.

Отметим, что США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами. Однако 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Оттава уже пообещала жестко ответить Вашингтону в случае реализации этого плана Трампа.