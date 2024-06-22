СМИ: Канада готовится эвакуировать 45 тыс. граждан из Ливана

Канада готовится эвакуировать 45 тыс. своих граждан из Ливана в случае начала полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой".

Канада готовится эвакуировать 45 тыс. своих граждан из Ливана в случае начала полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой".

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, в сообщении одного из каналов израильского ТВ цитируется напряженный разговор, состоявшийся ранее в тот же день между министром иностранных дел Исраэлем Кацем и его канадской коллегой Мелани Джоли.

Последняя, как утверждается, сообщила Кацу, что Оттава уже направила в регион военные силы для подготовки к самой масштабной эвакуации, которую страна когда-либо проводила на фоне опасений эскалации между Израилем и "Хезболлой" на границе с Ливаном.