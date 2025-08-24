О нас

Другие страны
24 августа 2025 г. 13:13
СМИ: Кабмин Израиля соберется 26 августа для утверждения плана операции в Газе

Израильский кабинет министров по вопросам политики и безопасности на заседании 26 августа рассмотрит план захвата города Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, входящим в узкий кабмин министрам будет предложено проголосовать за утверждение плана операции в городе Газа. Кроме того, на заседании будет представлена обновленная информация о ходе переговоров по соглашению об освобождении заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа в ходе визита в сектор Газа сообщил, что его целью является утверждение армейского плана по захвату города Газа. Кроме того, он заявил, что поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и "прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля". По словам премьера, эти две задачи - разгром ХАМАС и освобождение всех заложников - "идут рука об руку", то есть будут реализовываться параллельно.

В тот же день советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что Нетаньяху утвердил планы армии по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС.

