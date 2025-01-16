СМИ: Кабинет безопасности Израиля обсудит утверждение сделки по Газе 17 января

Кабинет безопасности и правительство Израиля соберутся 17 января для утверждения сделки по освобождению заложников из Газы.

Кабинет безопасности и правительство Израиля соберутся 17 января для утверждения сделки по освобождению заложников из Газы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал N12.

По его данным, в ходе переговоров в последние часы были устранены остававшиеся разногласия с ХАМАС по параметрам сделки, предусматривающей прекращение огня в палестинском анклаве.

Телеканал утверждает, что вечером 15 января после того, как неразрешенными оставались только технические вопросы, представители ХАМАС захотели добавить в сделку имена нескольких палестинских заключенных. По его информации, разногласия удалось урегулировать в относительно сжатые сроки, так как соглашение, как планируется, должно вступить в силу в воскресенье, а до этого оно должно быть утверждено кабинетом безопасности, правительством и Высшим судом справедливости Израиля.