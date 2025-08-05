СМИ: Кабинет безопасности Израиля обсудит 7 августа "военный захват" всей Газы

Кабинет безопасности Израиля соберется 7 августа для обсуждения "полного военного захвата" всей территории сектора Газа, включая районы, где могут удерживаться заложники.

Кабинет безопасности Израиля соберется 7 августа для обсуждения "полного военного захвата" всей территории сектора Газа, включая районы, где могут удерживаться заложники.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post, не указывая источников.

По ее данным, решение о созыве кабинета безопасности было принято после проведенного премьер-министром Биньямином Нетаньяху закрытого совещания с участием министра обороны Исраэля Каца и начальника Генштаба армии Эяля Замира. Канцелярия главы правительства проинформировала, что ранее во вторник в ходе этого заседания, продолжавшегося около трех часов, Замир "представил варианты дальнейших действий в секторе Газа", отметив, что армия "полностью готова к выполнению любого решения, которое примет военно-политический кабинет".

Днем ранее портал Ynet сообщил со ссылкой на чиновников высокого ранга из окружения Нетаньяху, что политическое руководство близко к принятию решения о "полной оккупации" палестинского анклава. По выражению одного из собеседников издания, "жребий брошен", израильская сторона считает, что переговоры об освобождении заложников зашли в тупик и альтернативы военному решению не осталось. При этом, по сведениям Ynet, военное руководство страны, включая Замира, выступило против такого шага.