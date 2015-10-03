 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Йемен принял решение закрыть свое посольство в Иране

    Йеменские власти обвинили Иран в нарушении суверенитета в результате серии враждебных действий

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Йемен закрывает свое посольство в Иране "в знак протеста против вмешательства" Тегерана в его внутренние дела. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило 3 октября агентство France-Presse.

    Йеменские власти, по его данным, обвинили Иран в "нарушении суверенитета в результате серии враждебных действий". На протяжении всего вооруженного конфликта в Йемене власти этой страны неоднократно обвиняли Тегеран в поддержке шиитских мятежников-хуситов, с которыми правительственные силы ведут бои.

    По данным France-Presse, представитель администрации йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади также объявил о "высылке из страны посла Ирана в Йемене". Однако, отмечает агентство, иранское посольство находится в столице Сане, которую контролируют шиитские мятежники-хуситы.

    В пятницу йеменский государственный телеканал Aden-TV сообщил о том, что правительство Йемена разорвало дипломатические отношения с Ираном.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi