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СМИ: Израильский спецназ захватил заместителя командующего ХАМАС

СМИ: Израильский спецназ захватил заместителя командующего ХАМАС Бойцы спецподразделения ВМС Израиля "Шайетет-13" взяли в плен заместителя командира южной бригады морских сил ХАМАС, сейчас его допрашивают.
Другие страны
9 октября 2023 г. 01:40
СМИ: Израильский спецназ захватил заместителя командующего ХАМАС

Бойцы спецподразделения ВМС Израиля "Шайетет-13" взяли в плен заместителя командира южной бригады морских сил ХАМАС, сейчас его допрашивают.

Как передает Report, об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные взяли под стражу заместителя командующего южной дивизией военно-морских сил палестинского радикального движения ХАМАС Мухаммада Абу Гали.

"Подозреваемый содержится под стражей, сейчас его допрашивают представители сил обороны", — сообщили военные.

Напомним, что 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа.

Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail hərbçiləri HƏMAS komandanının müavinini yaxalayıb

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