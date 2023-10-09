СМИ: Израильский спецназ захватил заместителя командующего ХАМАС

Бойцы спецподразделения ВМС Израиля "Шайетет-13" взяли в плен заместителя командира южной бригады морских сил ХАМАС, сейчас его допрашивают.

Бойцы спецподразделения ВМС Израиля "Шайетет-13" взяли в плен заместителя командира южной бригады морских сил ХАМАС, сейчас его допрашивают.

Как передает Report , об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные взяли под стражу заместителя командующего южной дивизией военно-морских сил палестинского радикального движения ХАМАС Мухаммада Абу Гали.

"Подозреваемый содержится под стражей, сейчас его допрашивают представители сил обороны", — сообщили военные.

Напомним, что 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа.

Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.