О нас

СМИ: Израильские военные уничтожили опорный пункт ХАМАС в западной части Хан-Юниса

СМИ: Израильские военные уничтожили опорный пункт ХАМАС в западной части Хан-Юниса Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении крупного опорного пункта боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС в западной части Хан-Юниса.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 08:18
СМИ: Израильские военные уничтожили опорный пункт ХАМАС в западной части Хан-Юниса

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении крупного опорного пункта боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС в западной части Хан-Юниса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостное издание Yedioth Ahronoth.

В последние дни подразделения бригады "Гивати" атаковали крупный опорный пункт ХАМАС в западной части Хан-Юниса, который служил центральной базой, использовавшейся ХАМАС для тренировок в рамках подготовки к нападению 7 октября 2023 года, отмечает газета. На территории базы, которая была уничтожена военными, среди прочего располагался офис Мохаммеда Синвара, брата военного руководителя ХАМАС Яхьи Синвара, сообщила армейская пресс-служба.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
3 февраля 2024 г. 16:04
Возможность бесплатного путешествия: AZAL предлагает 100 бесплатных авиабилетов
Возможность бесплатного путешествия: AZAL предлагает 100 бесплатных авиабилетов
1 февраля 2024 г. 10:32
В результате атаки на аэродром в Крыму погибли 10 российских военнослужащих
В результате атаки на аэродром в Крыму погибли 10 российских военнослужащих
2 февраля 2024 г. 17:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi