СМИ: Израильские удары нанесли ограниченный урон инфраструктуре ядерного объекта в Фордо

Удары Израиля причинили ограниченный урон наземной инфраструктуре иранского ядерного объекта в Фордо.

Удары Израиля причинили ограниченный урон наземной инфраструктуре иранского ядерного объекта в Фордо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По данным издания, которое ссылается на спутниковые снимки от компании Planet Labs PBC, при сравнении снимков от 11 и 13 июня можно заметить обрушение, вероятно, подпорной стены на склоне горы возле дороги, которая опоясывает предприятие.

T‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌he Times of Israel подчеркивает, объект в Фордо находится глубоко под горой, и считается, что Израиль не обладает боеприпасами, способными уничтожить завод.

Отметим, что 14 июня агентство "Mehr" сообщило, что иранские специалисты зафиксировали незначительный ущерб после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо.