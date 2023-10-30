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СМИ: Израильские танки замечены на окраине крупнейшего города в секторе Газа

СМИ: Израильские танки замечены на окраине крупнейшего города в секторе Газа Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены на окраине города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом в сектора Газа.
Другие страны
30 октября 2023 г. 13:21
СМИ: Израильские танки замечены на окраине крупнейшего города в секторе Газа

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены на окраине города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом в сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

По их словам, танки перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы анклава.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари, слова которого приводит агентство Reuters, в ходе брифинга заявил о том, что ЦАХАЛ действует в соответствии с планом и постепенно продвигается вперед. Комментировать местоположение наземных войск ЦАХАЛ после появления информации о движении танков по главной дороге Газы Хагари не стал.

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Версия на английском языке Israel shows images of tanks in Gaza as war on Hamas militants deepens

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