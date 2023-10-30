СМИ: Израильские танки замечены на окраине крупнейшего города в секторе Газа

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены на окраине города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом в сектора Газа.

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были замечены на окраине города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом в сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

По их словам, танки перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы анклава.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари, слова которого приводит агентство Reuters, в ходе брифинга заявил о том, что ЦАХАЛ действует в соответствии с планом и постепенно продвигается вперед. Комментировать местоположение наземных войск ЦАХАЛ после появления информации о движении танков по главной дороге Газы Хагари не стал.