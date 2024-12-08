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СМИ: Израильские танки вошли в Сирию

СМИ: Израильские танки вошли в Сирию Танки израильских вооруженных сил, предположительно, пересекли границу с Сирией.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 09:44
СМИ: Израильские танки вошли в Сирию

Танки израильских вооруженных сил, предположительно, пересекли границу с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщает издание Times of Israel.

"После краха режима Асада в одночасье сирийские сообщения утверждают, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот", - говорится в сообщении издания.

В материале утверждается, что, по неподтвержденным данным, израильские войска вошли в буферную зону в районе Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этого района.

Армия Израиля на данный момент пока не прокомментировала соответствующие сообщения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail tankları Suriyaya daxil olub

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