СМИ: Израильские танки вошли в Сирию

Танки израильских вооруженных сил, предположительно, пересекли границу с Сирией.

Танки израильских вооруженных сил, предположительно, пересекли границу с Сирией.

Как передает Report , об этом сообщает издание Times of Israel.

"После краха режима Асада в одночасье сирийские сообщения утверждают, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот", - говорится в сообщении издания.

В материале утверждается, что, по неподтвержденным данным, израильские войска вошли в буферную зону в районе Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этого района.

Армия Израиля на данный момент пока не прокомментировала соответствующие сообщения.