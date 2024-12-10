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СМИ: Израильские танки находятся в 20 км от Дамаска

СМИ: Израильские танки находятся в 20 км от Дамаска Израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией. Они были замечены примерно в 20 км от Дамаска.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 09:12

Израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией. Они были замечены примерно в 20 км от Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую ранее на этой неделе Израиль перебросил войска. Они дислоцировались возле южного населенного пункта Катана, расположенного в 21 км от столицы Сирии. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что пехота и бронетанковые войска размещены вдоль границы с Сирией для обороны, десантники находятся в буферной зоне для предотвращения угроз.

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