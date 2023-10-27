ЦАХАЛ: Расширение операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают

ЦАХАЛ: Расширение операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают

Танковые соединения Армии обороны Израиля двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава.

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"Расширение наземной операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают". Как передает Report, источники в ЦАХАЛе сообщили корреспонденту Fox News в Израиле о том, что происходит на границе с Газой. 23:33 Танковые соединения Армии обороны Израиля двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава. Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники. По сведениям телеканала, на северной границе анклава слышны звуки выстрелов и взрывов. В свою очередь телеканал Al Arabiya отмечает об интенсивных обстрелах соседнего города Бейт-Лахия. Израильская армия в том числе запускает над северными районами сектора Газа осветительные ракеты. Подпишитесь на наш Telegram канал