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ЦАХАЛ: Расширение операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают

ЦАХАЛ: Расширение операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают Танковые соединения Армии обороны Израиля двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава.
Другие страны
27 октября 2023 г. 23:40
ЦАХАЛ: Расширение операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают

"Расширение наземной операции в Газе - это не тот наземный ввод, которого все ожидают".

Как передает Report, источники в ЦАХАЛе сообщили корреспонденту Fox News в Израиле о том, что происходит на границе с Газой.

23:33

Танковые соединения Армии обороны Израиля двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

По сведениям телеканала, на северной границе анклава слышны звуки выстрелов и взрывов. В свою очередь телеканал Al Arabiya отмечает об интенсивных обстрелах соседнего города Бейт-Лахия. Израильская армия в том числе запускает над северными районами сектора Газа осветительные ракеты.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail tankları Qəzza zolağına doğru irəliləyir

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