СМИ: Израильские беспилотники нанесли пять ударов по пригороду Дамаска

БПЛА израильских ВВС атаковали подразделения сил безопасности, которые подконтрольны новым властям Сирии и участвуют в "операции по восстановлению порядка" в юго-западном пригороде Дамаска.

БПЛА израильских ВВС атаковали подразделения сил безопасности, которые подконтрольны новым властям Сирии и участвуют в "операции по восстановлению порядка" в юго-западном пригороде Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сирийские источники.

По его информации, израильские беспилотники нанесли не менее пяти ударов по местам сосредоточения сотрудников сил безопасности. Налеты были совершены после того, как МВД переходного правительства в Дамаске объявило о том, что власти установили контроль над предместьем Сахная на юго-западе столицы, населенном друзами, и преследуют местных ополченцев.

Медицинские источники в Дамаске сообщили, что число сотрудников сил безопасности, погибших в ходе столкновений в Сахнае, возросло во второй половине дня с 11 до 16. Потери ополчения составили 6 человек убитыми. Один сотрудник сил безопасности Сирии погиб в результате удара израильского беспилотника.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла превентивный удар по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.