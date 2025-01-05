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СМИ: Израиль ждет согласия ХАМАС для заключения сделки по заложникам

СМИ: Израиль ждет согласия ХАМАС для заключения сделки по заложникам Согласие палестинского радикального движения ХАМАС на условия Израиля - это все, что осталось получить для достижения соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, поскольку основные детали будущей сделки уже согласованы.
Другие страны
5 января 2025 г. 09:47
СМИ: Израиль ждет согласия ХАМАС для заключения сделки по заложникам

Согласие палестинского радикального движения ХАМАС на условия Израиля - это все, что осталось получить для достижения соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, поскольку основные детали будущей сделки уже согласованы.

Как передает Report, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.

По их словам, одним из главных препятствий на пути к заключению соглашения является отказ ХАМАС назвать имена заложников, которые будут освобождены на начальном этапе. На возобновившихся при посредничестве Катара переговорах делегация ХАМАС заявила, что радикалам нужна неделя, чтобы найти всех заложников, отмечают источники. Они также подтвердили сообщения о том, что Израиль стремится увеличить число заложников, освобождаемых в рамках сделки в первую очередь.

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