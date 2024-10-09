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СМИ: Израиль воздержится от атак на ядерные объекты Ирана

СМИ: Израиль воздержится от атак на ядерные объекты Ирана Израиль в рамках ответа на ракетные удары Ирана, вероятно, откажется от идеи нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики, поскольку опасается начала полномасштабного регионального конфликта с Тегераном.
Другие страны
9 октября 2024 г. 01:22
СМИ: Израиль воздержится от атак на ядерные объекты Ирана

Израиль в рамках ответа на ракетные удары Ирана, вероятно, откажется от идеи нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики, поскольку опасается начала полномасштабного регионального конфликта с Тегераном.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По их мнению, удар еврейского государства по объектам иранской ядерной программы может привести к региональной войне между Израилем и Ираном.

Подобный конфликт может "значительно ослабить" способность еврейского государства покончить с палестинским радикальным движением ХАМАС и нанести поражение организации "Хезболлах" в Ливане. Как подчеркивает издание, недопущение начала конфликта с Ираном является одной из "целей войны", формально декларированных администрацией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху после обострения ситуации в секторе Газа.

Источники издания ожидают, что Израиль в ходе ответного удара по Ирану может сосредоточиться на различных военных базах и объектах разведки. Они планируют, что данная операция будет соответствовать "сценариям атак средней тяжести".

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