СМИ: Израиль воздержится от атак на ядерные объекты Ирана

Израиль в рамках ответа на ракетные удары Ирана, вероятно, откажется от идеи нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики, поскольку опасается начала полномасштабного регионального конфликта с Тегераном.

Израиль в рамках ответа на ракетные удары Ирана, вероятно, откажется от идеи нанесения ударов по ядерным объектам исламской республики, поскольку опасается начала полномасштабного регионального конфликта с Тегераном.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По их мнению, удар еврейского государства по объектам иранской ядерной программы может привести к региональной войне между Израилем и Ираном.

Подобный конфликт может "значительно ослабить" способность еврейского государства покончить с палестинским радикальным движением ХАМАС и нанести поражение организации "Хезболлах" в Ливане. Как подчеркивает издание, недопущение начала конфликта с Ираном является одной из "целей войны", формально декларированных администрацией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху после обострения ситуации в секторе Газа.

Источники издания ожидают, что Израиль в ходе ответного удара по Ирану может сосредоточиться на различных военных базах и объектах разведки. Они планируют, что данная операция будет соответствовать "сценариям атак средней тяжести".