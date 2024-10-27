СМИ: Израиль уничтожил важный элемент производства баллистических ракет Ирана

Удар Израиля по Ирану вывел из строя важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

Удар Израиля по Ирану вывел из строя важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их версии, уничтожение производственного оборудования нанесло серьезный ущерб способности Ирана восполнять свой ракетный арсенал и может заставить его отказаться от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю. Источник портала в администрации США подтвердил, что атака подорвала возможности Ирана по производству ракет.

Издание отмечает, что в результате удара также были повреждены четыре батареи зенитно-ракетных комплексов С-300, которые защищали Тегеран и ядерные и энергетические объекты в Иране. Кроме того сами удары по иранской территории были нанесены из воздушного пространства Сирии и Ирака, некоторые из них - вблизи границы Ирака с Ираном.

Израильские ВВС, добавили источники портала, атаковали завод по производству беспилотников и нанесли "символический" удар по объекту в городе Парчин, который в прошлом использовался для исследований и разработки ядерного оружия.