СМИ: Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров с взрывчаткой

Израиль долго готовил сложную операцию по взрывам пейджеров на территории Ливана, заранее создал подставную компанию по производству устройств связи с взрывчаткой.

Израиль долго готовил сложную операцию по взрывам пейджеров на территории Ливана, заранее создал в Венгрии подставную компанию по производству устройств связи с взрывчаткой.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "The New York Times".

По информации источников издания, Израиль для этого создал подставную компанию, которая выдавала себя за международного производителя пейджеров. Зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting, по словам источников, была "частью израильского фронта".

Утверждается также, что были созданы по крайней мере еще две подставные компании, чтобы скрыть личности людей, участвующих в операции, которые были сотрудниками израильской разведки.