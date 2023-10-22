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СМИ: Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС

СМИ: Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС Служба общей безопасности Израиля и служба разведки "Моссад" создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить боевиков ХАМАС, участвовавших в атаке на территорию еврейского государства 7 октября.
Другие страны
22 октября 2023 г. 09:19
СМИ: Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС

Служба общей безопасности Израиля и служба разведки "Моссад" создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить боевиков ХАМАС, участвовавших в атаке на территорию еврейского государства 7 октября.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Times of Israel.

Газета отмечает, что задачей нового командного центра будет выявление и уничтожение всех боевиков входящего в ХАМАС подразделения "Нухба", которые участвовали во внезапном нападении на Израиль, убив около 1,4 тыс. человек, подавляющее большинство из которых были мирными жителями.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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