СМИ: Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС

Служба общей безопасности Израиля и служба разведки "Моссад" создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить боевиков ХАМАС, участвовавших в атаке на территорию еврейского государства 7 октября.

Служба общей безопасности Израиля и служба разведки "Моссад" создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить боевиков ХАМАС, участвовавших в атаке на территорию еврейского государства 7 октября.

Как передает Report , об этом сообщило издание The Times of Israel.

Газета отмечает, что задачей нового командного центра будет выявление и уничтожение всех боевиков входящего в ХАМАС подразделения "Нухба", которые участвовали во внезапном нападении на Израиль, убив около 1,4 тыс. человек, подавляющее большинство из которых были мирными жителями.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.