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СМИ: Израиль создает на границе с Газой буферную зону

СМИ: Израиль создает на границе с Газой буферную зону Армия обороны Израиля создает на границе с сектором Газа буферную зону обеспечения безопасности, которая может занять около 16% территории анклава.
Другие страны
30 марта 2024 г. 07:48
СМИ: Израиль создает на границе с Газой буферную зону

Армия обороны Израиля создает на границе с сектором Газа буферную зону обеспечения безопасности, которая может занять около 16% территории анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила израильская газета Haaretz.

По данным издания, ширина буферной полосы вдоль границы составит около 1 км. Как отмечается в анализе спутниковых снимков, которые приводит газета, все постройки в этой зоне разрушаются.

Кроме того, газета утверждает, что Израиль планирует разделить сектор Газа на две части - северную и южную. Для этих целей израильские силы создают еще одну специальную буферную полосу - так называемый Нецаримский коридор, он пересекает сектор с запада на восток и позволяет контролировать перемещения населения. В этом месте ширина сектора Газа с учетом создания буферной зоны вдоль границы составит лишь 5,5 км.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Haaretz: İsrail Qəzza ilə sərhəddə bufer zona yaradır

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