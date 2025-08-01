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СМИ: Израиль согласился выделить $30 млн долларов на поддержку Фонда гумпомощи Газе

СМИ: Израиль согласился выделить $30 млн долларов на поддержку Фонда гумпомощи Газе Высокопоставленные чиновники администрации Белого дома уведомили Конгресс о том, что Израиль согласился выделить $30 млн долларов на поддержку Фонда гуманитарной помощи сектору Газа (GHF).
Другие страны
1 августа 2025 г. 00:12
СМИ: Израиль согласился выделить $30 млн долларов на поддержку Фонда гумпомощи Газе

Высокопоставленные чиновники администрации Белого дома уведомили Конгресс о том, что Израиль согласился выделить $30 млн долларов на поддержку Фонда гуманитарной помощи сектору Газа (GHF).

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников.

Отмечается, что помощники спецпосланника Трампа Уиткоффа проинформировали об этом комитеты Сената и Палаты представителей США 8 и 9 июля.

Другой источник, ссылаясь на заявление Трампа о выделении $60 млн на помощь анклаву, отметил, что вероятно американский лидер суммировал средства США и Израиля. В то же время сообщается, что Госдеп и власти еврейского государства никак не прокомментировали эти сообщения.

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