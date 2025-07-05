СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам

Израиль не стал предавать огласке информацию о попадании Ираном по пяти военным объектам, включая крупную авиабазу.

Израиль не стал предавать огласке информацию о попадании Ираном по пяти военным объектам, включая крупную авиабазу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph на основе анализа спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

Отмечается, что шесть иранских ракет поразили пять объектов на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. Издание указало, что в общей сложности в результате 12-дневного конфликта Иран нанес удары более чем по 40 объектам инфраструктуры Израиля.

В Армии обороны Израиля не стали комментировать сообщения о попаданиях в военные базы, но заявили, что "все соответствующие подразделения сохраняли функциональную преемственность на протяжении всей операции".

По данным издания, в общей сложности системы ПВО Израиля и США перехватили около 84% ракет.