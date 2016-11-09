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    СМИ: Израильские ВВС атаковали сирийские позиции вблизи Голанских высот

    Потерь в рядах сирийских военнослужащих в результате налета нет

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Израильские ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск на холме Телль-Шаар в провинции Эль-Кунейтра, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как передало информационное агентство SANA, потерь в рядах сирийских военнослужащих в результате налета нет.

    Эль-Кунейтра находится на юго-западе Сирии у оккупированных Израилем Голанских высот. Там сейчас идут военные действия между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции.

    Отмечается, что атака израильских ВВС последовала одновременно с нападением террористов из "Джебхат Фатх аш-Шам" на населенный пункт Ходр в окрестностях города Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска).

    "Противник выдвинулся со стороны высот Тулуль-Хомар. Бойцы правительственных сил были заранее готовы к этому нападению и отбили атаку. Террористы поспешно отступили, оставив убитых и раненых", - сообщил представитель ВС Сирии.

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