СМИ: Израильские ВВС атаковали сирийские позиции вблизи Голанских высот

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Израильские ВВС нанесли удар по позициям сирийских войск на холме Телль-Шаар в провинции Эль-Кунейтра, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как передало информационное агентство SANA, потерь в рядах сирийских военнослужащих в результате налета нет.

Эль-Кунейтра находится на юго-западе Сирии у оккупированных Израилем Голанских высот. Там сейчас идут военные действия между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции.

Отмечается, что атака израильских ВВС последовала одновременно с нападением террористов из "Джебхат Фатх аш-Шам" на населенный пункт Ходр в окрестностях города Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска).

"Противник выдвинулся со стороны высот Тулуль-Хомар. Бойцы правительственных сил были заранее готовы к этому нападению и отбили атаку. Террористы поспешно отступили, оставив убитых и раненых", - сообщил представитель ВС Сирии.