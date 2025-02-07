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СМИ: Израиль серьезно относится к задержке с передачей имен заложников

СМИ: Израиль серьезно относится к задержке с передачей имен заложников Власти Израиля заявили, что серьезно рассматривает любые нарушения соглашения о прекращении огня в Газе.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 20:24
СМИ: Израиль серьезно относится к задержке с передачей имен заложников

Власти Израиля заявили, что серьезно рассматривает любые нарушения соглашения о прекращении огня в Газе.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на источник гостелерадиокомпания Kan.

Заявление было сделано на фоне задержки со стороны движения ХАМАС в вопросе передачи имен заложников, которые должны быть освобождены в субботу.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) одновременно распространила сообщение, в котором говорится, что "войска развернуты в секторе Газа и готовы к обороне".

"В рамках реализации соглашения о возвращении заложников войска 162-й, 143-й и 99-й дивизий Южного командования развернуты в нескольких локациях в секторе Газа", - уточнили в ведомстве, отметив, что "в рамках подготовки командиры Южного командования провели несколько совещаний по оценке ситуации на местах вместе с солдатами перед следующим этапом возвращения заложников".

Напомним, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.

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