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СМИ: Израиль счел успешным затопление туннелей ХАМАС в секторе Газа

СМИ: Израиль счел успешным затопление туннелей ХАМАС в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сочла успешным пробное закачивание морской воды в туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 06:38
СМИ: Израиль счел успешным затопление туннелей ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сочла успешным пробное закачивание морской воды в туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание не раскрывает источник информации. Других подробностей также не приводится.

В материале отмечается, что на прошлой неделе начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви назвал затопление туннелей "хорошей идеей", но отказался комментировать подробности по таким планам. В свою очередь официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные действуют на основе имеющихся у них разведданных о вероятном местоположении заложников. Он также отметил, что армия не будет предпринимать шаги, которые могут причинить заложникам вред, пишет The Times of Israel.

На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации сообщила, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками ХАМАС. По сведениям газеты, этот шаг израильских военных направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.

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