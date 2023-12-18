СМИ: Израиль планирует планирует начать наземную операцию против "Хезболлы" в Южном Ливане

Израильские военные разработали планы вторжения в Южный Ливан, что грозит дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Израильские военные планируют провести операцию против "Хезболлы" в Южном Ливане, что грозит дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "хочет отбросить вооруженные формирования организации "Хезболла" к реке Литани - рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон".

В минувшие сутки формирования "Хезболла" атаковали израильские военные посты в пограничных районах, нанеся по ним удары из реактивных систем залпового огня. Ранее израильская артиллерия подвергла обстрелу окрестности ливанских населенных пунктов Айтрун, Альма-эш-Шааб, Эд-Духейра и Эн-Накура, откуда отряды "Хезболлы" выпускают ракеты по северным районам Израиля.

"Израильская доктрина заключается в том, чтобы перевести войну на другую сторону", - отметил израильский офицер высокого ранга. Окончательное решение о том, перебрасывать ли сухопутные войска через границу, должен принять чрезвычайный военный кабинет Израиля.