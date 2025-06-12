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СМИ: Израиль рассматривает возможность военного удара по Ирану в ближайшие дни

СМИ: Израиль рассматривает возможность военного удара по Ирану в ближайшие дни Израиль может нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни. об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Другие страны
12 июня 2025 г. 20:24
СМИ: Израиль рассматривает возможность военного удара по Ирану в ближайшие дни

Израиль может нанести военный удар по Ирану в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их данным, решение пока не принято окончательно, однако такой вариант активно обсуждается на фоне обострения напряженности в регионе.

Источники не уточнили, будет ли США принимать непосредственное участие в возможной атаке, но допустили, что Вашингтон может оказать Израилю логистическую поддержку и поделиться разведданными, которые могут быть использованы при нанесении удара.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что израильские чиновники планируют встретиться на этой неделе со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Отмечается, что темой встречи может стать возможное нападение Израиля.

Ранее 12 июня агентство Reuters сообщило, что США готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке из-за "возросших рисков безопасности в регионе". Кроме того, по данным агентства, министр обороны США Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей американских военных из стран Ближнего Востока. В основном это решение касается граждан США, находящихся на Бахрейне и в Кувейте.

Трамп подтвердил, что часть сотрудников посольств на Ближнем Востоке выводят по соображениям безопасности.

Эвакуация дипломатов готовится на фоне сообщений о намерении Израиля нанести удары по объектам, связанным с иранской ядерной программой.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail yaxın günlərdə İrana hərbi zərbə endirmək imkanını nəzərdən keçirir
Версия на английском языке Israel considering military action against Iran in coming days

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