СМИ: Израиль приостановил работу до 28 посольств из-за угроз Ирана

Власти Израиля из-за угроз со стороны Ирана закрыли до 28 дипломатических представительств в разных странах.

Власти Израиля из-за угроз со стороны Ирана закрыли до 28 дипломатических представительств в разных странах.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что в качестве противодействия возможного ответа от Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысила боеготовность ВВС и ПВО, а также отменила отпуска для военных.

Накануне радиокомпания Kan также сообщала об эвакуации израильских дипломатов из посольств в некоторых странах. Диппредставителям также разослали предупреждения с рекомендацией не посещать публичные мероприятия.

Представитель ЦАХАЛ заявлял о том, что страна серьезно относится к любой угрозе в свой адрес и готова к любому сценарию.

Отметим, что 1 апреля израильские военные нанесли удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, где находится посольство Ирана. Консульство было полностью разрушено. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю возмездие за удар по консульству в Дамаске, где погибли два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции.