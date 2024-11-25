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СМИ: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

СМИ: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане Израильские, американские и ливанские источники подтвердили, что Иерусалим предварительно одобрил предложенное соглашение с "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 08:35
СМИ: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израильские, американские и ливанские источники подтвердили, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

По его данным, специальный посланник США по региону и эмиссар президента Джо Байдена Амос Хохштейн вечером 24 ноября проинформировал ливанских официальных лиц о решении Израиля.

Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщал в X (ранее Twitter) со ссылкой на источник, что Хохштейн пригрозил властям Израиля прекратить посреднические усилия, если еврейское государство не согласится вскоре на прекращение огня в Ливане.

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Версия на английском языке More reports indicate Israel has given tentative okay to Lebanon ceasefire
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail Livanda atəşkəs sazişini ilkin olaraq təsdiqləyib

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