СМИ: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израильские, американские и ливанские источники подтвердили, что Иерусалим предварительно одобрил предложенное соглашение с "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров.

Израильские, американские и ливанские источники подтвердили, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с "Хезболлах" о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению кабинетом министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

По его данным, специальный посланник США по региону и эмиссар президента Джо Байдена Амос Хохштейн вечером 24 ноября проинформировал ливанских официальных лиц о решении Израиля.

Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщал в X (ранее Twitter) со ссылкой на источник, что Хохштейн пригрозил властям Израиля прекратить посреднические усилия, если еврейское государство не согласится вскоре на прекращение огня в Ливане.