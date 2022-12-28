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СМИ: Израиль повысил готовность к нападению на Иран

СМИ: Израиль повысил готовность к нападению на Иран Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна повысила свою готовность к нападению на Иран. Он сослался на подготовку военных к нанесению ударов по ядерным объектам.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 23:23
СМИ: Израиль повысил готовность к нападению на Иран

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна повысила свою готовность к нападению на Иран. Он сослался на подготовку военных к нанесению ударов по ядерным объектам.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Выступая на церемонии вручения дипломов ВВС, Ганц сказал, что однажды пилоты могут быть призваны принять участие в таком наступлении.

"Вы можете через два-три года пересечь небо на востоке и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы", - сказал Ганц.

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Версия на азербайджанском языке İsrail İrana hücum hazırlığını yüksəldib

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