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СМИ: Израиль планирует взять под контроль границу Газы с Египтом

СМИ: Израиль планирует взять под контроль границу Газы с Египтом Израиль планирует операцию по взятию под контроль границы сектора Газа с Египтом.
Другие страны
13 января 2024 г. 20:52
СМИ: Израиль планирует взять под контроль границу Газы с Египтом

Израиль планирует операцию по взятию под контроль границы сектора Газа с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Неназванные израильские и египетские чиновники сообщили газете, что власти Израиля уже уведомили Каир, что планируют военную операцию вдоль границы с Египтом. Среди ее вероятных задач собеседники The Wall Street Journal называют размещение израильских сил на участке от юго-восточного района Газы, примыкающего к Израилю и Египту, до Средиземного моря.

Отмечается, что на протяжении почти двух десятилетий Израиль контролировал все границы сектора Газа за исключением одной. Теперь еврейское государство пытается вернуть себе контроль над южной границей палестинского анклава.

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Версия на азербайджанском языке WSJ: İsrail Qəzzanın Misirlə sərhədini nəzarətə götürmək üçün əməliyyat planlaşdırır

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