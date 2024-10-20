СМИ: Израиль ответит на атаку дома премьера Нетаньяху

Израиль планирует ответить на запуск с ливанской территории беспилотника, врезавшегося в здание около резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии.

Израиль планирует ответить на запуск с ливанской территории беспилотника, врезавшегося в здание около резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник.

"На покушение будет дан ответ", - сказал собеседник издания. Источник возложил косвенную ответственность за атаку на Иран, отметив, что тот поддерживает ливанское движение "Хезболлах", которая противостоит Израилю.

Напомним, что 19 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что резиденция Нетаньяху в Кейсарии подверглась атаке беспилотника из Ливана. Главы правительства и его жены Сары в этот момент дома не было, никто не пострадал.