СМИ: Израиль отверг идею пятилетнего перемирия в Газе в обмен на заложников

Израиль отклонил предложение о прекращении огня в секторе Газа сроком на пять лет в обмен на освобождение удерживаемых радикалами заложников.

Израиль отклонил предложение о прекращении огня в секторе Газа сроком на пять лет в обмен на освобождение удерживаемых радикалами заложников.

Как передает Report, об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в израильской политической системе.

По ее данным, 27 апреля источники в радикальном движении ХАМАС заявили, что делегация организации в Дохе и Каире представила общее видение завершения военных действий в Газе, включающее идею прекращения огня сроком на пять лет. За это время, согласно предложению движения, должен быть осуществлен полный вывод израильской армии из Газы, а также начато восстановление сектора при одновременном снятии блокады анклава. При этом, по данным Kan, делегация ХАМАС отказалась обсуждать вопрос разоружения организации.

По последним данным израильской стороны, ХАМАС и его союзники продолжают удерживать в секторе Газа 59 заложников.