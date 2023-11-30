СМИ: Израиль освободил 30 палестинцев в рамках договора о перемирии

Израильские власти освободили 30 палестинцев из числа заключенных в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении заложников.

Израильские власти освободили 30 палестинцев из числа заключенных в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, автобус с 30 палестинскими заключенными, выданными израильскими властями в рамках соглашения о временном прекращении огня, выехал из тюрьмы "Офер" в сопровождении медицинских бригад общества Красного Креста.

Ранее сообщалось об освобождении шестой партии израильских заложников, из числа удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Группа из 14 человек благополучно прибыла в Израиль, где их встретили военные и сотрудники спецслужб.