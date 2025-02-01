СМИ: Израиль освободил 183 заключенных палестинцев

183 палестинца были освобождены из израильских тюрем в рамках четвертого этапа обмена заложниками между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

183 палестинца были освобождены из израильских тюрем в рамках четвертого этапа обмена заложниками между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

Ранее палестинские боевики освободили трех израильских заложников.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Движение обязалось освободить взятых в заложники израильтян в обмен на выдачу палестинских заключенных. На третьем этапе произойдет обмен телами погибших.