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СМИ: Израиль освободил 183 заключенных палестинцев

СМИ: Израиль освободил 183 заключенных палестинцев 183 палестинца были освобождены из израильских тюрем в рамках четвертого этапа обмена заложниками между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 15:52
СМИ: Израиль освободил 183 заключенных палестинцев

183 палестинца были освобождены из израильских тюрем в рамках четвертого этапа обмена заложниками между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

Ранее палестинские боевики освободили трех израильских заложников.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Движение обязалось освободить взятых в заложники израильтян в обмен на выдачу палестинских заключенных. На третьем этапе произойдет обмен телами погибших.

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Версия на азербайджанском языке İsrail 183 fələstinli məhbusu azad edib

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